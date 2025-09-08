Ultime News

8 Set 2025 Padre Pasquali, il 18 settembre
presentazione libro
8 Set 2025 Incidente sulla via Giuseppina:
grave scontro dopo il cavalcavia
8 Set 2025 Tuffo nella storia a Pizzighettone:
concerto finale per Francesco I
8 Set 2025 Accoltellamento a Crema: svolta
Denunciato presunto aggressore
8 Set 2025 Trovato con un coltello di
22 centimetri: denunciato 18enne
Nazionali

Auto investe due pedoni a Roma, morto un 38enne

(Adnkronos) – Una donna e un uomo, entrambi peruviani di 38 anni, sono stati investiti domenica sera in via Leone XIII, a Roma. La donna è stata trasportata all’ospedale San Camillo mentre l’uomo è morto. Sul posto gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale. Il conducente del veicolo, Ford Focus, un cittadino italiano di 65 anni, che si è fermato sul posto, è stato poi trasportato al San Camillo per gli accertamenti di rito. Indagini in corso da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...