8 Set 2025 Padre Pasquali, il 18 settembre
presentazione libro
8 Set 2025 Incidente sulla via Giuseppina:
grave scontro dopo il cavalcavia
8 Set 2025 Tuffo nella storia a Pizzighettone:
concerto finale per Francesco I
8 Set 2025 Accoltellamento a Crema: svolta
Denunciato presunto aggressore
8 Set 2025 Trovato con un coltello di
22 centimetri: denunciato 18enne
Crosetto “Libertà e democrazia grazie a chi sacrificò la propria vita”

ROMA (ITALPRESS) – “Ciò che viviamo oggi, ovvero libertà e democrazia che a noi sembrano banali ma che in nazioni vicine a noi sono negate da troppo tempo, si basa sulle gambe e sul sacrificio di uomini e donne che 82 anni fa hanno deciso di perdere la propria vita per la libertà dei propri figli”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine dell’82° anniversario della Difesa di Roma a Porta San Paolo e al Parco della Resistenza dell’8 settembre.
