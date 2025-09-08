Crosetto “Libertà e democrazia grazie a chi sacrificò la propria vita”





ROMA (ITALPRESS) – “Ciò che viviamo oggi, ovvero libertà e democrazia che a noi sembrano banali ma che in nazioni vicine a noi sono negate da troppo tempo, si basa sulle gambe e sul sacrificio di uomini e donne che 82 anni fa hanno deciso di perdere la propria vita per la libertà dei propri figli”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine dell’82° anniversario della Difesa di Roma a Porta San Paolo e al Parco della Resistenza dell’8 settembre.

