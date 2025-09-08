Ultime News

8 Set 2025 Padre Pasquali, il 18 settembre
presentazione libro
8 Set 2025 Incidente sulla via Giuseppina:
grave scontro dopo il cavalcavia
8 Set 2025 Tuffo nella storia a Pizzighettone:
concerto finale per Francesco I
8 Set 2025 Accoltellamento a Crema: svolta
Denunciato presunto aggressore
8 Set 2025 Trovato con un coltello di
22 centimetri: denunciato 18enne
Nazionali

Gaza, dalla Spagna di Sanchez “nuove misure per mettere fine al genocidio”

(Adnkronos) – Pedro Sanchez annuncia una serie di “misure per mettere fine al genocidio a Gaza”. In una dichiarazione dalla Moncloa, il premier spagnolo ha detto che il suo governo “ha deciso di compiere un nuovo passo avanti e di attuare immediatamente nove misure supplementari per porre fine al genocidio a Gaza, perseguire i responsabili e sostenere la popolazione palestinese”. Tra queste, un embargo sulla vendita di armi a Israele e il divieto di accogliere nei porti del Paese navi cariche di carburante destinato alle Idf. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...