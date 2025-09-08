Ha dato in escandescenze sabato sera in via Guarneri del Gesù davanti al kebab K2, inveendo contro i poliziotti, insultati e presi a calci e pugni. In arresto è finito un tunisino di 28 anni, regolare sul territorio, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per violenza o minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Lo straniero stava importunando gli avventori del locale, costretti ad allontanarsi. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato il tunisino, conosciuto alle forze dell’ordine, davanti all’ingresso del Kebab che consumava sostanze alcoliche. Alla vista degli agenti è diventato aggressivo, e quando gli è stato detto che sarebbe stato multato e allontanato dal luogo dove stava bivaccando, ha cominciato a dare in escandescenze, minacciando e ingiuriando gli agenti. “Non ho paura di voi, vi ammazzo”, e pronunciando frasi volgari all’indirizzo di una poliziotta.

Inutilmente invitato più volte a mantenere la calma, l’uomo, in costante atteggiamento ostile, ha sferrato ad uno degli agenti un pugno sul collo, e visto che la situazione stava degenerando, anche per la sicurezza dei passanti, è stato ammanettato. A fatica è stato caricato sull’auto di servizio, dove ha continuato a scalciare e a dimenarsi. Non si è calmato nemmeno quando è stato accompagnato in Questura, dove ha sputato addosso ai poliziotti. Due di loro sono anche stati colpiti con un violento calcio alle gambe.

Impossibile, a causa del suo atteggiamento, sottoporlo ai rilievi dattiloscopici, anche se ben conosciuto alle forze dell’ordine. Alle spalle, tra il 2024 e il 2025 risultano diversi precedenti per furto, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, interruzione di pubblico servizio, minaccia, resistenza, vilipendio della Repubblica delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate.

Questa mattina, scortato dagli agenti, il 28enne è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima. Al termine del rito il magistrato ha convalidato l’arresto e disposto per il tunisino l’obbligo di presentarsi tutti i giorni presso i carabinieri di Torre de’ Picenardi, dove risiede.

Il suo legale d’ufficio, l’avvocato Vito Castelli, ha chiesto ed ottenuto i termini a difesa, e l’udienza è stata aggiornata al prossimo 5 dicembre.

Sara Pizzorni

