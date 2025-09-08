In autostrada con una Formula 1, arrestato il ‘pilota fantasma’

(Adnkronos) –

Per anni ha guidato una Formula 1 in autostrada, alla fine è stato arrestato. La polizia della Repubblica Ceca ha annunciato di aver finalmente bloccato e arrestato l’automobilista che, al volante di un’auto simile ad una Formula 1 – si tratterebbe di una Dallara GP2/08 – sfrecciava lungo le autostrade del paese sin dal 2019. Il pilota fuorilegge, al volante della monoposto caratterizzata dalla livrea simile a quella di una Ferrari, è stato seguito fino ad un’area nel villaggio di Buk, a circa 60 km da Praga.

Il driver, come hanno evidenziato video diffusi sui social, era stato avvistato in un’area di servizio dell’autostrada D4 durante un ‘pit stop’. Il pilota, 51 anni, è stato arrestato nella sua proprietà. Gli agenti, a quanto pare, hanno dovuto faticare per estrarlo dall’abitacolo. L’uomo ha protestato, denunciando la presenza della polizia in una proprietà privata senza mandato. Alla fine, si è arreso ed è sceso dal bolide, senza togliersi casco e tuta. In commissariato, secondo i media locali, non ha risposto alle domande. La stampa ceca riporta le parole del figlio del pilota, che ha giudicato “eccessivo” l’impiego di un elicottero e di decine di auto della polizia per “una presunta violazione del codice stradale. La polizia ci ha visto caricare su un carrattrezzi una macchina di Formula 1 dopo averne vista una sfrecciare in autostrada. Ovviamente noi non ne sappiamo nulla”.

However, according to the website auto.cz it is in fact a Dallara GP2/08 – a racing car developed by the Italian manufacturer Dallara for use in the GP2 Series, a feeder series for Formula One.

The contest has since been rebranded as the FIA Formula 2 Championship.

Regardless of its exact provenance the owner now faces a fine for driving a vehicle on the motorway without headlights, indicators or number plates, and could have his driving licence suspended.