Incidente mortale nel primo pomeriggio di lunedì in via Giuseppina a Cremona, prima del distributore IP e dopo il cavalcavia verso Sospiro; a perdere la vita una donna di 42 anni.

Coinvolte nello scontro – un frontale – sono state due persone, alla guida di un autoarticolato e di un’autovettura di ATS Cremona.

Sul luogo dell’incidente stanno intervenendo anche la polizia stradale di Casalmaggiore e i vigili del fuoco, insieme ai sanitari con due ambulanze ed un’auto medica: i soccorsi sono stati immediati, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Nel frattempo, sulla strada molto spesso trafficata e teatro di incidenti, stanno creandosi lunghe code e la Polizia sta deviando il traffico in entrambe le direzioni di marcia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

