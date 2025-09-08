Ultime News

8 Set 2025 Dolore e incredulità in ospedale
tra i colleghi di Agata
8 Set 2025 Otre 200 persone all'iniziativa Asst
per misurare la forza muscolare
8 Set 2025 "Ritornare al cuore", iniziato
il seminario in Cattolica
8 Set 2025 Polemica su campetto Telli: costato
70mila euro ma non omologato
8 Set 2025 Importuna i clienti e sputa addosso
agli agenti: tunisino in manette
Cronaca

Dolore e incredulità in ospedale
tra i colleghi di Agata

Agata Gottardi e il luogo del sinstro (foto Studio B12)
Fill-1

Leggi anche:

Sconcerto e incredulità oggi, tra i colleghi dell’azienda ospedaliera di Cremona, nell’apprendere la notizia della tragica morte di Agata Ottardi, per tutti “Ilaria”, avvenuta attorno alle 13 lungo via Giuseppina, appena fuori città, in seguito allo scontro frontale della sua Lancia Ypsilon contro un mezzo pesante che proveniva dalla direzione opposta. Era sul lavoro e stava trasportando materiale sanitario appena caricato dalla farmacia dell’ospedale, presso il presidio di Casalmaggiore.

“Tutti ricordano Ilaria come una professionista molto seria e affidabile, sempre disponibile a collaborare, con il sorriso. Era una persona gentile. Ci mancherà moltissimo”, le prime parole di Giacomo Giatti, direttore del Servizio Acquisti, dove Ilaria lavorava da qualche tempo.

Oltre ai colleghi, il direttore Generale dell’Asst Ezio Belleri e i componenti della direzione strategica porgono le più sentite condoglianze ai famigliari per la tragica scomparsa della collega.

Secondo la ricostruzione della Polstrada e la testimonianza del camionista, l’auto della 42enne avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva l’autoarticolato che non ha potuto evitarla.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...