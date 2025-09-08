Sconcerto e incredulità oggi, tra i colleghi dell’azienda ospedaliera di Cremona, nell’apprendere la notizia della tragica morte di Agata Ottardi, per tutti “Ilaria”, avvenuta attorno alle 13 lungo via Giuseppina, appena fuori città, in seguito allo scontro frontale della sua Lancia Ypsilon contro un mezzo pesante che proveniva dalla direzione opposta. Era sul lavoro e stava trasportando materiale sanitario appena caricato dalla farmacia dell’ospedale, presso il presidio di Casalmaggiore.

“Tutti ricordano Ilaria come una professionista molto seria e affidabile, sempre disponibile a collaborare, con il sorriso. Era una persona gentile. Ci mancherà moltissimo”, le prime parole di Giacomo Giatti, direttore del Servizio Acquisti, dove Ilaria lavorava da qualche tempo.

Oltre ai colleghi, il direttore Generale dell’Asst Ezio Belleri e i componenti della direzione strategica porgono le più sentite condoglianze ai famigliari per la tragica scomparsa della collega.

Secondo la ricostruzione della Polstrada e la testimonianza del camionista, l’auto della 42enne avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva l’autoarticolato che non ha potuto evitarla.

© Riproduzione riservata