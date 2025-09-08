Ultime News

8 Set 2025 Dolore e incredulità in ospedale
tra i colleghi di Agata
8 Set 2025 Otre 200 persone all'iniziativa Asst
per misurare la forza muscolare
8 Set 2025 "Ritornare al cuore", iniziato
il seminario in Cattolica
8 Set 2025 Polemica su campetto Telli: costato
70mila euro ma non omologato
8 Set 2025 Importuna i clienti e sputa addosso
agli agenti: tunisino in manette
Nazionali

Israele-Italia, oggi qualificazioni Mondiali – Il match in diretta

(Adnkronos) – Torna in campo la Nazionale di Gennaro Gattuso. Oggi, lunedì 8 settembre, l’Italia affronta Israele in un incontro valido per il gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli Azzurri arrivano dal netto successo per 5-0 contro l’Estonia e a Debrecen (Ungheria), in campo neutro, l’imperativo sarà ancora vincere con tanti gol di scarto, per avvicinare il primo posto nel girone I occupato dalla Norvegia. Si comincia alle 20:45.
 

Israele-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play.
 

L’Italia tornerà poi in campo l’11 ottobre a Tallinn, contro l’Estonia. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...