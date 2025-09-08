Mancano pochi giorni alla festa dell’Unità di Cremona. La nuova edizione inizierà giovedì 11 settembre per proseguire fino a domenica 14 settembre. L’edizione 2025 sarà caratterizzata da una novità importante: si svolgerà infatti per la prima volta nel nuovo spazio del King Palace di via Brescia. Motore dell’iniziativa, il segretario cittadino del Pd Roberto Galletti. “4 giorni dedicati a riflettere, confrontarsi, ascoltare, domandare, comprendere, incontrarsi “.

Al centro della festa i dibattiti politici. “Ci sarà un momento di riflessione con le amministrazioni, non soltanto di Cremona. In più ci saranno parlamentari nazionali ed europarlamentari. Chiuderemo la festa domenica con l’onorevole Giorgio Gori e l’onorevole Brando Benifei. Parleremo con loro di tematiche nazionali e internazionali. Ospite della nostra Festa, che quest’anno compie 80 anni, anche l’onorevole Chiara Gribaudo, con cui parleremo di tematiche legate alle problematiche delle donne”.

Tra i confronti non mancherà un momento con una tavola rotonda a cui parteciperanno “il sindaco di Cremona, il sindaco di Mantova, il sindaco di Pavia e di Modena. In più avremo un momento di riflessione con il consigliere regionale Piloni con cui parleremo di tematiche molto vicine ai cittadini cioè della sanità”.

La Festa come ogni anno è caratterizzata non solo dalla politica, ma anche dall’intrattenimento e dalla buona cucina. “Ci sono tantissime offerte quest’anno – ha concluso Galletti – la nostra tradizionale buona cucina che viene integrata con anche un menù indiano. Ma poi ci saranno anche spazi di divertimento, sala da ballo, liscio, scuole di ballo, torneo di briscola”.

Silvia Galli

