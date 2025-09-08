L’Italpress cresce in Cina e amplia la collaborazione con CCTV+





PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Si rafforza la presenza dell’Italpress in Cina. Nel corso di un incontro a Pechino si è parlato dell’ampliamento della collaborazione fra l’agenzia di stampa fondata e diretta da Gaspare Borsellino e CCTV+, che prevede a breve la co-produzione di speciali televisivi da diffondere in Italia e nel paese asiatico, a partire dai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, che si terranno a febbraio.

La riunione si è tenuta nel quartier generale della China Global Television Network, la TV di Stato Cinese che fa parte del colosso China Media Group. Erano presenti oltre a Borsellino; il Presidente di CGTN. Gao Wei; la General Manager di CCTV Video News Agency, Li Xia; la responsabile vendite e marketing Hi Chuqiao; il vice responsabile delle vendite e marketing He Liyun; il responsabile dello sviluppo per Europa e Medio Oriente Wang Yu e il Business Development Specialist Europa Mingrui ZHANG.

