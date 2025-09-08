Regionali in Veneto, Zaia “Tifiamo per Stefani candidato del cdx”

VENEZIA (ITALPRESS) – “C’è un tavolo nazionale che dovrà decidere quale sarà il partito che esprimerà il candidato, noi tifiamo affinché sia il nostro Stefani. Il tempo per la convocazione delle urne c’è consentito dalla legge, non siamo assolutamente in ritardo su nulla”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un punto stampa affrontando il tema delle elezioni Regionali.

