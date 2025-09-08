Ultime News

8 Set 2025 Corso per volontari in
ambulanza veterinaria Cremona
8 Set 2025 "Tutta un’altra strada": mobilità
sostenibile, ecco le iniziative
8 Set 2025 In sei comuni cremonesi fondi per
dotazioni e mezzi di polizia locale
8 Set 2025 "Anime d'acqua e di terra":
Trotta espone all'Adafa
8 Set 2025 Istruzione e lavoro: al Ghisleri
di Cremona parte il corso "4+2"
Video Pillole

Regionali in Veneto, Zaia “Tifiamo per Stefani candidato del cdx”

VENEZIA (ITALPRESS) – “C’è un tavolo nazionale che dovrà decidere quale sarà il partito che esprimerà il candidato, noi tifiamo affinché sia il nostro Stefani. Il tempo per la convocazione delle urne c’è consentito dalla legge, non siamo assolutamente in ritardo su nulla”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un punto stampa affrontando il tema delle elezioni Regionali.

