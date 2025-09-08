Ultime News

8 Set 2025 Tanti cremonesi all'iniziativa Asst
per misurare la forza muscolare
8 Set 2025 "Ritornare al cuore", iniziato
il seminario in Cattolica
8 Set 2025 Polemica su campetto Telli: costato
70mila euro ma non omologato
8 Set 2025 Importuna i clienti e sputa addosso
agli agenti: tunisino in manette
8 Set 2025 La Festa dell'Unità compie 80 anni
E torna con una nuova location
Video Pillole

Regionali, Tajani “Nessun ritardo, troveremo candidati unitari”

MILANO (ITALPRESS) – Sulla scelta dei candidati per le prossime elezioni regionali “non siamo in ritardo, stiamo lavorando. Adesso siamo impegnati per vincere nelle Marche e dobbiamo vincere anche in Val d’Aosta, in Calabria e poi troveremo un candidato unitario in Veneto, in Campania e in Puglia”. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine dell’evento “Competitività e nuove sfide globali” in corso a Milano.

xh7/ads/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...