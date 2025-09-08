Ultime News

8 Set 2025 Padre Pasquali, il 18 settembre
presentazione libro
8 Set 2025 Incidente sulla via Giuseppina:
grave scontro dopo il cavalcavia
8 Set 2025 Tuffo nella storia a Pizzighettone:
concerto finale per Francesco I
8 Set 2025 Accoltellamento a Crema: svolta
Denunciato presunto aggressore
8 Set 2025 Trovato con un coltello di
22 centimetri: denunciato 18enne
Nazionali

Russia, Medvedev: “Finlandia si prepara a guerra, ci attaccherà”

(Adnkronos) –
La Finlandia si sta preparando alla guerra e sarà la ‘punta’ di un attacco alla Russia. E’ lo scenario che Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza, delinea in un articolo pubblicato sulla Tass. Il titolo è eloquente, ‘La nuova dottrina finlandese: stupidità, menzogna, ingratitudine’. 

La ‘miccia’ è costituita dall’adesione della Finlandia alla Nato, con l’allargamento dell’alleanza fino al confine russo. Mosca da tempo ha annunciato piani per rivedere l’apparato militare e concentrare uomini e mezzi nell’area ritenuta cruciale. Per Medvedev, la nuova collocazione della Finlandia nello scacchiere internazionale apre prospettive allarmanti. 

“Helsinki sta seguendo una linea di preparazione alla guerra e probabilmente sta preparando una testa di ponte per un attacco alla Russia. In Finlandia è stata creata una solida base per la presenza permanente dei militari statunitensi”, scrive Medvedev.  

“La politica di Helsinki dà tutte le ragioni per rivedere da parte di Mosca il rifiuto di richiedere compensazioni per i danni causati dai finlandesi durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale”, aggiunge affondando ulteriormente il colpo. “La Finlandia, uno stato satellite del Terzo Reich, è responsabile dello scatenamento della Seconda guerra mondiale, così come la Germania”. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...