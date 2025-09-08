Ultime News

8 Set 2025 "Ritornare al cuore", iniziato
il seminario in Cattolica
8 Set 2025 Polemica su campetto Telli: costato
70mila euro ma non omologato
8 Set 2025 Importuna i clienti e sputa addosso
agli agenti: tunisino in manette
8 Set 2025 La Festa dell'Unità compie 80 anni
E torna con una nuova location
8 Set 2025 Fondi più trasparenti per gli eventi
culturali: la proposta di FI
Sabalenka: “C’è Sinner”. Ma è Alcaraz… la gaffe in tv

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka in tv con Jannik Sinner. Anzi, no. Con Carlos Alcaraz. Dopo gli US Open, come da tradizione, i vincitori del singolare maschile e del singolare femminile sono ospiti dei network americani per interviste leggere tra tennis e curiosità assortite. 

 

 

Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz, trionfatore ieri nella finale contro l’azzurro Jannik Sinner, hanno iniziato il tour con i trofei davanti alle telecamere. Sabalenka, ancora ‘provata’ dai festeggiamenti, è incappata in una gaffe tutto sommato comprensibile: “Con Jannik…”, ha detto la bielorussa, pensando di avere Sinner accanto a sé. La numero 1 del mondo, che dopo la vittoria del 2024 in effetti faceva coppia in tv con Sinner, si è subito corretta. Alcaraz ha ‘perdonato’ la collega: “Sono le 9 del mattino..”. 

