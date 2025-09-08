Sinner: “Ora alzare il livello per battere Alcaraz”. La ‘strategia’ per tornare numero 1

(Adnkronos) –

Jannik Sinner guarda avanti dopo la finale persa agli Us Open contro Carlos Alcaraz e prepara la rivoluzione. “Sono stato molto prevedibile. Quando giochi contro Carlos – ha detto l’azzurro in conferenza stampa – devi uscire dalla tua zona di comfort. D’ora in poi magari perderò qualche partita, ma cercando di apportare alcuni cambiamenti, cercando di essere un po’ più imprevedibile come giocatore”. Il fuoriclasse azzurro tornerà subito al lavoro per riprendersi il trono del tennis mondiale e il numero uno del ranking Atp.

“Carlos è migliorato – ha aggiunto Jannik – mi è sembrato un po’ più pulito. Le cose che ho fatto bene a Londra, lui le ha fatte meglio oggi. Io non ho fatto un solo serve and volley, non ho usato molte palle corte. Quando arrivi al punto in cui devi giocare contro Carlos, devi uscire dalla tua zona di comfort. Mi è sembrato che abbia fatto tutto leggermente meglio oggi, soprattutto il servizio, da entrambi i lati. Penso che sia questo, ha gestito la situazione meglio di me. Ha alzato il livello quando doveva. Io sono ancora orgoglioso di me stesso e della stagione che sto facendo”.

Sinner, in sostanza, si prepara a fare quello che Alcaraz ha fatto subito dopo aver perso contro l’azzurro nella finale di Wimbledon. “Ho pensato subito che avrei dovuto cambiare qualcosa per battere Jannik, nelle due settimane prima del torneo di Cincinnati ho lavorato su alcuni aspetti da migliorare”, dice lo spagnolo.

Ma Sinner è davvero prevedibile in campo? “Non direi che ho letto sistematicamente il suo gioco. Certo, guardo tante partite di Jannik perché adoro vederlo giocare. Lui fa lo stesso, mi studia e io faccio altrettanto. Jannik sta facendo qualcosa di incredibile, mi piace osservarlo e vedere come gioca in un torneo. Conosco il suo stile, so cosa può fare”, risponde il nuovo numero 1 del mondo.