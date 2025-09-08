Ultime News

8 Set 2025 Tanti cremonesi all'iniziativa Asst
per misurare la forza muscolare
8 Set 2025 "Ritornare al cuore", iniziato
il seminario in Cattolica
8 Set 2025 Polemica su campetto Telli: costato
70mila euro ma non omologato
8 Set 2025 Importuna i clienti e sputa addosso
agli agenti: tunisino in manette
8 Set 2025 La Festa dell'Unità compie 80 anni
E torna con una nuova location
Video Pillole

Tajani “Si può pensare alla detassazione della tredicesima”

MILANO (ITALPRESS) – “La manovra non sarà una manovra correttiva come ha detto il ministro Giorgetti, ma dovrà essere una manovra che punti sulla crescita. La soluzione non si chiama reddito di cittadinanza o salario minimo. Ma si chiama detassazione degli straordinari, dei festivi, dei premi di produzione e in prospettiva si può pensare una proposta un po’ azzardata: detassazione della tredicesima, perché no?”. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine dell’evento “Competitività e nuove sfide globali” a Milano.

xh7/ads/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...