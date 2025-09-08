Ultime News

8 Set 2025 Tanti cremonesi all'iniziativa Asst
per misurare la forza muscolare
8 Set 2025 "Ritornare al cuore", iniziato
il seminario in Cattolica
8 Set 2025 Polemica su campetto Telli: costato
70mila euro ma non omologato
8 Set 2025 Importuna i clienti e sputa addosso
agli agenti: tunisino in manette
8 Set 2025 La Festa dell'Unità compie 80 anni
E torna con una nuova location
Video Pillole

Tg Economia – 8/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A settembre 44 mila assunzioni nel settore primario
– Ue, tiene il commercio agroalimentare
– A2A-TEHA, dai data center possibile crescita del Pil fino al 15%
– Lavoro, retribuzioni e Pil: quali sono le prospettive?
mgg/gsl

