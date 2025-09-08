Tg News – 8/9/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Operaio muore schiacciato da macchinario a Monza

– Vicenza, auto pirata travolge e uccide 13enne

– I funerali privati di Giorgio Armani a Rivalta (PC)

– Attentato su un bus a Gerusalemme, morti e feriti

– Ucraina, sale pressione Usa sul Cremlino

– Bayrou in Parlamento: “Ho voluto questa prova”

– Italiani sempre meno istruiti e a maggiore rischio povertà

– Tragico lunedì, tre operai morti sul lavoro

– Previsioni 3B Meteo 9 Settembre

azn

