Video Pillole
Tg Sport – 8/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Italia è sul tetto del mondo, trionfo azzurro nel volley
– Incontenibile Alcaraz, batte Sinner e vince l’Us Open
– A Monza domina Verstappen, in Catalunya vince Alex Marquez
– Italbasket, rimonta solo sfiorata contro la Slovenia
– Il Marocco sogna in grande con la sua Coverciano

