Ultime News

8 Set 2025 Tanti cremonesi all'iniziativa Asst
per misurare la forza muscolare
8 Set 2025 "Ritornare al cuore", iniziato
il seminario in Cattolica
8 Set 2025 Polemica su campetto Telli: costato
70mila euro ma non omologato
8 Set 2025 Importuna i clienti e sputa addosso
agli agenti: tunisino in manette
8 Set 2025 La Festa dell'Unità compie 80 anni
E torna con una nuova location
Nazionali

Tragedia nel vicentino, auto pirata travolge due ragazzini che passeggiano: morto 13enne

(Adnkronos) – E’ morto sul colpo, travolto da un’auto pirata, Stefano Angonese, ragazzino di 13 anni che ieri sera stava passeggiando insieme a un amico a Tortima, in località Lusiana Conco, nell’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Stava camminando sul ciglio della strada con un coetaneo, che è rimasto lievemente ferito, quando una macchina sopraggiunta alle loro spalle li ha travolti per poi scappare.  

L’impatto è stato fatale per il 13enne. I sanitari, giunti sul posto, hanno solo potuto constatarne il decesso mentre hanno prestato le prime cure all’amico, trasportato poi all’ospedale di Asiago in stato di choc. Sul posto i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di raccogliere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire al pirata della strada. Al vaglio anche alcuni pezzi dell’auto, rinvenuti dai militari sull’asfalto.  

