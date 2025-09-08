Ultime News

Ue, tiene il commercio agroalimentare

ROMA (ITALPRESS) – Le esportazioni agroalimentari dell’Unione europea hanno raggiunto quasi 20 miliardi di euro a maggio, superiori dell’1% rispetto allo stesso mese del 2024. E’ quanto emerge dal report pubblicato dalla Commissione europea che conferma la buona tenuta del comparto, pur in un contesto commerciale caratterizzato da forte volatilità. Il Regno Unito si conferma primo mercato di sbocco, trainato dai prodotti a base di cacao, seguito da Stati Uniti e Svizzera. In controtendenza la Cina, che arretra dell’11% a causa del crollo dei cereali. Sul fronte opposto, le importazioni hanno registrato una forte crescita: 81 miliardi tra gennaio e maggio, +16%. Brasile, Regno Unito e Stati Uniti restano i principali fornitori, ma spiccano gli aumenti da Canada e Australia. Il surplus commerciale totale dell’UE è rimasto ampiamente positivo, nonostante i prezzi elevati abbiano gonfiato il valore di diverse importazioni chiave dell’UE.
