Volley donne, Sylla “Dimostrato di essere le più forti di sempre”

MILANO (ITALPRESS) – “Avrò tempo per riguardare e rivivere questo sogno. Oggi in aereo ho pensato ho vinto tutto, sono felice e orgogliosa di me. Siamo le più forti di sempre, lo abbiamo dimostrato, non lo abbiamo detto solo a parole. Lo abbiamo dimostrato ogni volta che siamo scese in campo”. Lo ha dichiarato Myriam Sylla dopo la vittoria del mondiale con la nazionale femminile di volley.

