8 Set 2025 Tanti cremonesi all'iniziativa Asst
per misurare la forza muscolare
8 Set 2025 "Ritornare al cuore", iniziato
il seminario in Cattolica
8 Set 2025 Polemica su campetto Telli: costato
70mila euro ma non omologato
8 Set 2025 Importuna i clienti e sputa addosso
agli agenti: tunisino in manette
8 Set 2025 La Festa dell'Unità compie 80 anni
E torna con una nuova location
Volley donne, Sylla “Dimostrato di essere le più forti di sempre”

MILANO (ITALPRESS) – “Avrò tempo per riguardare e rivivere questo sogno. Oggi in aereo ho pensato ho vinto tutto, sono felice e orgogliosa di me. Siamo le più forti di sempre, lo abbiamo dimostrato, non lo abbiamo detto solo a parole. Lo abbiamo dimostrato ogni volta che siamo scese in campo”. Lo ha dichiarato Myriam Sylla dopo la vittoria del mondiale con la nazionale femminile di volley.

