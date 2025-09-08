Ultime News

8 Set 2025 Tanti cremonesi all'iniziativa Asst
per misurare la forza muscolare
8 Set 2025 "Ritornare al cuore", iniziato
il seminario in Cattolica
8 Set 2025 Polemica su campetto Telli: costato
70mila euro ma non omologato
8 Set 2025 Importuna i clienti e sputa addosso
agli agenti: tunisino in manette
8 Set 2025 La Festa dell'Unità compie 80 anni
E torna con una nuova location
Volontari in azione sul Tevere, rimossi 100 kg di rifiuti galleggianti

ROMA (ITALPRESS) – Due gommoni in azione lungo il Tevere, con un duplice obiettivo: rimuovere i rifiuti galleggianti e sensibilizzare cittadini e turisti sull’urgenza di tutelare il fiume per salvaguardare il mare. È l’iniziativa realizzata da Fondazione Marevivo con il sostegno di Arca Fondi SGR e Gruppo Banca Popolare del Lazio – Blu Banca, che ha visto impegnati 20 volontari a Roma nel tratto di fiume compreso tra la sede della Fondazione e Ponte Garibaldi, permettendo di raccogliere 100 chili di rifiuti.
