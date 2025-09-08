Ultime News

8 Set 2025 Corso per volontari in
ambulanza veterinaria Cremona
8 Set 2025 "Tutta un’altra strada": mobilità
sostenibile, ecco le iniziative
8 Set 2025 In sei comuni cremonesi fondi per
dotazioni e mezzi di polizia locale
8 Set 2025 "Anime d'acqua e di terra":
Trotta espone all'Adafa
8 Set 2025 Istruzione e lavoro: al Ghisleri
di Cremona parte il corso "4+2"
Video Pillole

Zaia “Pieroad ha fatto il giro del mondo a piedi,è un fenomeno veneto”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Nicolò Guarrera, al secolo Pieroad, è un fenomeno, in 5 anni ha percorso 35.000 km, con 47 milioni di passi, ha fatto il giro del mondo a piedi ed è un veneto. Dimostra determinazione, forza di volontà e talento, ha dimostrato che ciascuno di noi deve misurarsi con se stesso”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine della consegna a Palazzo Balbi del Leone di Vetro del Veneto al giovane Nicolò Guarrera.

f29/tvi/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...