Ultime News

8 Set 2025 Corso per volontari in
ambulanza veterinaria Cremona
8 Set 2025 "Tutta un’altra strada": mobilità
sostenibile, ecco le iniziative
8 Set 2025 In sei comuni cremonesi fondi per
dotazioni e mezzi di polizia locale
8 Set 2025 "Anime d'acqua e di terra":
Trotta espone all'Adafa
8 Set 2025 Istruzione e lavoro: al Ghisleri
di Cremona parte il corso "4+2"
Video Pillole

Zaia “Studenti sanno che la sfida della formazione segna loro futuro”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Sto scrivendo una lettera per tutti” gli studenti “e in quella lettera c’è l’essenza del mio pensiero, cioè che i ragazzi, dalle elementari all’Università, sanno che la sfida della formazione ti segna il futuro. Oggi la formazione è lo spartiacque tra avere o non avere opportunità”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in merito all’inizio del nuovo anno scolastico: “L’importante è che ci sia passione, e mai gettare la spugna, o diventa un alibi”, ha aggiunto.

