A Monza la nona tappa di “Cuori Olimpici”





MONZA (ITALPRESS) – La nona tappa di Cuori Olimpici, il progetto promosso da Regione Lombardia per accompagnare cittadini e territori verso le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, ha visto protagonista Monza, intrecciandosi con il 96° Gran Premio d’Italia. Durante le quattro giornate, dal 4 al 7 settembre, la città si è trasformata in un palcoscenico diffuso dove sport, musica, cultura e intrattenimento si incontrano: dal motor show alle esibizioni live, dai villaggi tematici alle Notti Bianche, fino ai grandi spettacoli musicali.

f14/mgg/gtr

© Riproduzione riservata