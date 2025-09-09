Ultime News

9 Set 2025 Giubileo, Delpini celebra Anno
Santo con agricoltori lombardi
9 Set 2025 Corso per volontari Croce Rossa
Il 22 settembre serata introduttiva
9 Set 2025 Jamie Vardy, presentazione
ufficiale in diretta su CR1
9 Set 2025 "L'Altra Storia d'Italia": incontro
con Rimondini a Casalmaggiore
9 Set 2025 In Cattolica l'apertura seminario di
studio teologi e assistenti pastorali
A Monza la nona tappa di “Cuori Olimpici”

MONZA (ITALPRESS) – La nona tappa di Cuori Olimpici, il progetto promosso da Regione Lombardia per accompagnare cittadini e territori verso le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, ha visto protagonista Monza, intrecciandosi con il 96° Gran Premio d’Italia. Durante le quattro giornate, dal 4 al 7 settembre, la città si è trasformata in un palcoscenico diffuso dove sport, musica, cultura e intrattenimento si incontrano: dal motor show alle esibizioni live, dai villaggi tematici alle Notti Bianche, fino ai grandi spettacoli musicali.
