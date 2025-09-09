Video Pillole
Arruolava giovani stranieri, arrestato un estremista islamico
BRESCIA (ITALPRESS) – All’alba di questa mattina la Polizia di Stato, al termine di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, ha eseguito una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari ristretti disposta dal GIP presso il Tribunale di Brescia nei confronti di un trentasettenne cittadino del Bangladesh residente nella Provincia mantovana, ritenuto responsabile del compimento di attività, penalmente rilevanti per arruolamento per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.
trl/mca2
trl/mca2
Fonte video: Polizia di Stato
© Riproduzione riservata