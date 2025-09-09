Dopo la rielezione di Marcello Parma alla Presidenza di Cna Cremona lo scorso 26 giugno, si è svolta ieri sera, presso la sede di via Lucchini 105 a Cremona, la prima riunione del rinnovato Consiglio Territoriale.

Sono state confermate le principali novità introdotte nel precedente mandato. Il Consiglio Territoriale è composto da 33 membri, mentre la presidenza conta 7 componenti. Inoltre, sono state assegnate alcune deleghe tematiche per seguire ambiti specifici:

· Innovazione e sviluppo digitale → Matteo Mazzolari

· Credito, bandi ed ESG → Roberto Bernocchi

· Servizi alle imprese, marketing associativo, SGS → Daniela Brambilla

· Ambiente, trasporti e infrastrutture → Silvia Bressan

· Education, rapporti con il mondo scolastico, università e formazione → Davide Palmas

· Energia → Ivan Massari

· Tavoli istituzionali e relazioni sindacali → Marcello Parma

«L’obiettivo – ha sottolineato il presidente Parma – è essere operativi e vicini alle esigenze delle imprese e del mercato, pronti ad affrontare le sfide del futuro».

Come primo atto del nuovo mandato, il Consiglio Territoriale ha votato all’unanimità la conferma di Marco Cavalli nel ruolo di Direttore Cna Cremona, incarico che ricoprirà per i prossimi quattro anni.

«Ringrazio per la fiducia e spero di continuare a essere all’altezza. Ci troviamo in una fase nuova, segnata da crisi internazionali e incertezze, ma anche da opportunità. La Cna deve continuare a crescere, rafforzando i servizi alle imprese, la rappresentanza dei mestieri e il legame con il territorio.

In questi dieci anni di direzione abbiamo avviato un percorso di riorganizzazione e inserito nuove professionalità, ma ora ci attendono sfide decisive: essere sempre più adeguati alle esigenze delle imprese, investire nei mestieri, fare sistema con la Confederazione e mantenere un ruolo autorevole nelle dinamiche territoriali. La forza della nostra associazione sta nella capacità di adattarsi e valorizzare i suoi 75 anni di storia, lavorando insieme per il futuro degli artigiani e delle imprese».

Presidenti di mestiere

• Michele Avanzini → Impiantisti Elettrici

• Marco Vinicio Bissolotti → Lavorazioni artistiche

• Cristina Carrera → Acconciatura

• Daniele Cipeletti → Impiantisti Termoidraulici

• Catalin Cornovac → Taxi

• Andrea Lozza → Fita trasporto merci

• Elisabetta Miglioli → Estetiste

• Marco Ruggeri → Edilizia

• Sara Terreni → Meccanica

• Alessandro Zanini → Carrozzerie

Presidenti raggruppamenti di interesse

• Francesco Bosi → Turismo e commercio

• Daniela Brambilla → Donne

• Nevio Mainardi → Pensionati

• Matteo Mazzolari → Giovani

