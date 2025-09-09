Ultime News

9 Set 2025 Giubileo, Delpini celebra Anno
Santo con agricoltori lombardi
9 Set 2025 Corso per volontari Croce Rossa
Il 22 settembre serata introduttiva
9 Set 2025 Jamie Vardy, presentazione
ufficiale in diretta su CR1
9 Set 2025 "L'Altra Storia d'Italia": incontro
con Rimondini a Casalmaggiore
9 Set 2025 In Cattolica l'apertura seminario di
studio teologi e assistenti pastorali
Corruzione e riciclaggio nel settore rifiuti in Campania, 17 misure

NAPOLI (ITALPRESS) – Nelle province di Caserta, Napoli, Roma, Avellino e Benevento, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dia, nei confronti di 17 persone (in carcere, agli arresti domiciliari, divieti di dimora e misure interdittive), ritenute gravemente indiziate di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, istigazione alla corruzione, turbata libertà degli incanti, riciclaggio e autoriciclaggio.

