Ultime News

9 Set 2025 É cremonese il regista del
docufilm su Franco Califano
9 Set 2025 "L'Europa ascolti i territori":
amministratori locali a Strasburgo
9 Set 2025 Il Festival delle tradizioni rumene
sbarca alle Colonie Padane
9 Set 2025 Produzione industriale, Cremona
segna +1,6% rispetto a 12 mesi fa
9 Set 2025 Cna: prima riunione del Consiglio
Marco Cavalli confermato direttore
Cinema

É cremonese il regista del
docufilm su Franco Califano

Il servizio di Giovanni Rossi
Fill-1

A poco più di dieci anni dalla sua scomparsa, Franco Califano torna protagonista: Il Califfo rivive al cinema grazie a “Nun ve trattengo”, docufilm scritto e diretto da Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini, nelle sale dall’8 al 10 settembre. In pochi sanno che Mondini, regista di questo docufilm, è cremonese, originario di Corte de’ Cortesi.

Non soltanto un ritratto ma anche un viaggio, intimo e corale, che attraversa la Roma amata e raccontata da Califano.

Nel film anche le voci di chi ha conosciuto e amato Califano: Claudia Gerini, Francesco Rutelli, Barbara Palombelli, Maurizio Mattioli, Mita Medici, Federico Zampaglione e molti altri. Tra le voci anche quelle di artisti della nuova scena come Franco 1265, compendio di romanità che si è esibito proprio qualche giorno fa in piazza del Comune a Cremona.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...