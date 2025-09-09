A poco più di dieci anni dalla sua scomparsa, Franco Califano torna protagonista: Il Califfo rivive al cinema grazie a “Nun ve trattengo”, docufilm scritto e diretto da Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini, nelle sale dall’8 al 10 settembre. In pochi sanno che Mondini, regista di questo docufilm, è cremonese, originario di Corte de’ Cortesi.

Non soltanto un ritratto ma anche un viaggio, intimo e corale, che attraversa la Roma amata e raccontata da Califano.

Nel film anche le voci di chi ha conosciuto e amato Califano: Claudia Gerini, Francesco Rutelli, Barbara Palombelli, Maurizio Mattioli, Mita Medici, Federico Zampaglione e molti altri. Tra le voci anche quelle di artisti della nuova scena come Franco 1265, compendio di romanità che si è esibito proprio qualche giorno fa in piazza del Comune a Cremona.

