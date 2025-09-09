Ultime News

9 Set 2025 Bancarotta fraudolenta: avviso
di garanzia per 4 imprenditori
9 Set 2025 Altair Security, il sindacato insorge
contro il nuovo insediamento
9 Set 2025 Davide Sora, liutaio star su Youtube
nella costruzione dei violini
8 Set 2025 Dolore e incredulità in ospedale
tra i colleghi di Agata
8 Set 2025 Otre 200 persone all'iniziativa Asst
per misurare la forza muscolare
Nazionali

Gaza City, da Israele ordine di evacuazione immediato: è il primo su larga scala

(Adnkronos) – Israele ha ordinato l’evacuazione immediata di tutti i residenti di Gaza City, in vista di una grande operazione di terra contro Hamas. “Le Idf sono determinate a sconfiggere Hamas e opereranno nella zona di Gaza City con grande forza, proprio come hanno fatto in tutta la Striscia”, ha scritto su X il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba delle Forze di difesa israeliane.  

L’ordine di evacuazione è il primo su larga scala per tutta la città di Gaza, i precedenti avvertimenti riguardavano solo edifici specifici e le aree circostanti. 

“Abbiamo abbattuto 50 torri terroristiche in due giorni, e questo è solo l’inizio della potente operazione di terra per prendere il controllo di Gaza City. Agli abitanti di Gaza City dico: Siete stati avvertiti, andatevene subito”, aveva dichiarato ieri il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, stando a quanto riferito dai media locali. 

 

