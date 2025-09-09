L’eurodeputata Isabella Tovaglieri, della Lega, ha aperto oggi le porte dell’Eurocamera a una delegazione di amministratori locali della provincia di Cremona in visita a Strasburgo per conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni comunitarie.

La delegazione, composta tra gli altri dai sindaci di Pandino Piergiacomo Bonaventi, di Palazzo Pignano Giuseppe Dossena e di Ticengo Daniela Brognoli, insieme al consigliere comunale di Salvirola Cristian Maccagnola, ha visitato l’emiciclo in occasione della sessione plenaria e ha partecipato a un momento di confronto con l’eurodeputata lombarda sull’impatto delle nuove normative UE su un territorio a forte vocazione agricola come la provincia di Cremona, e sulla necessità di rafforzare il dialogo tra i territori e l’Europa.

“Occorre che Bruxelles riconosca di più il ruolo delle comunità locali nella crescita e nello sviluppo dell’Unione – ha dichiarato Tovaglieri – e che difenda il patrimonio agricolo europeo invece di minacciarlo con politiche ideologiche, come il Green Deal e i provvedimenti collegati, che mettono a rischio la sopravvivenza di un comparto vitale per la nostra economia e per la nostra sovranità alimentare. Come componente della commissione Agricoltura del Parlamento europeo e come relatrice ombra della nuova Legge sul Clima – ha concluso l’eurodeputata lombarda -continuerò la mia battaglia a fianco dei territori per difendere il nostro agroalimentare di qualità e le nostre tradizioni rurali dalle eco-follie dell’Europa”.​

