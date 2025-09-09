Ultime News

9 Set 2025 Bancarotta fraudolenta: avviso
di garanzia per 4 imprenditori
9 Set 2025 Altair Security, il sindacato insorge
contro il nuovo insediamento
9 Set 2025 Davide Sora, liutaio star su Youtube
nella costruzione dei violini
8 Set 2025 Dolore e incredulità in ospedale
tra i colleghi di Agata
8 Set 2025 Otre 200 persone all'iniziativa Asst
per misurare la forza muscolare
Padova, sequestrati 156 mila prodotti di cancelleria non conformi

PADOVA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato, nel corso di più interventi ispettivi che hanno riguardato grossisti operanti nella zona industriale di Padova, circa 156 mila prodotti di cancelleria del tipo evidenziatori, matite, penne, pennarelli, correttori, temperamatite e nastri, venduti con modalità non conformi alle norme penali e alle vigenti prescrizioni di sicurezza per i consumatori.

