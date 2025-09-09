Perugia, scoperti 100 lavoratori irregolari e violazione 40% scontrini

PERUGIA (ITALPRESS) – Continua serrata l’attività della Guardia di Finanza di Perugia nel contrasto alle principali forme di illegalità economico-finanziaria. Dall’inizio del 2025, il Comando Provinciale di Perugia ha rafforzato ulteriormente i servizi di controllo economico del territorio, concentrandosi, in particolare, sulla lotta all’evasione fiscale e al lavoro sommerso. Scontrini e ricevute fiscali: oltre 4 esercizi su 10 non sono in regola. Sul fronte del lavoro sommerso, le Fiamme Gialle hanno effettuato 137 controlli in diversi comparti tra cui l’edilizia, la ristorazione, il commercio ortofrutticolo, l’agricoltura e l’organizzazione di eventi.

Fonte video: Guardia di Finanza