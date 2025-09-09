Intervento dei carabinieri, poco dopo le 18, in via Stradivari a Bordolano, per un episodio di violenza denunciato da un 49enne, preso a schiaffi dopo una lite per questioni di viabilità, e finito in ospedale a Crema in codice giallo.

Ai militari, l’uomo, appena arrivato a Bordolano, ha riferito che poco prima era transitato con l’auto a Quinzano d’Oglio, nel bresciano, ed era entrato in un distributore. Ad un certo punto è nata un’accesa discussione con un altro automobilista, degenerata in un’aggressione. Il 49enne è stato colpito con degli schiaffi al volto. Visto che perdeva sangue dalla bocca, è stato richiesto l’intervento del 118 che lo ha soccorso e trasportato in ospedale a Crema.

Se lo riterrà, la vittima dell’aggressione potrà sporgere denuncia contro l’automobilista che lo ha malmenato. Competente la procura di Brescia, in quanto l’episodio di violenza è accaduto in territorio bresciano.

