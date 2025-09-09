Video Pillole
Sumud Flottila, il video dell’esplosione a bordo di una imbarcazione
ROMA (ITALPRESS) – In un video postato sui social da Sumud Flotilla gli attimi dell’esplosione a bordo di una delle imbarcazioni che trasportano aiuti umanitari a Gaza mentre si trovava al largo delle coste tunisine. Gli organizzatori della spedizione umanitaria parlano di un esplosione causata da un drone. Le autorità tunisine però hanno smentito.
abr/gtr
(Fonte: globalsumudflotilla)
