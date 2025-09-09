Ultime News

9 Set 2025 Torna la terza edizione dell’Avviso
pubblico per la "Formazione continua"
9 Set 2025 Giubileo, Delpini celebra Anno
Santo con agricoltori lombardi
9 Set 2025 Corso per volontari Croce Rossa
Il 22 settembre serata introduttiva
9 Set 2025 Jamie Vardy, presentazione
ufficiale in diretta su CR1
9 Set 2025 "L'Altra Storia d'Italia": incontro
con Rimondini a Casalmaggiore
Video Pillole

Sumud Flottila, il video dell’esplosione a bordo di una imbarcazione

ROMA (ITALPRESS) – In un video postato sui social da Sumud Flotilla gli attimi dell’esplosione a bordo di una delle imbarcazioni che trasportano aiuti umanitari a Gaza mentre si trovava al largo delle coste tunisine. Gli organizzatori della spedizione umanitaria parlano di un esplosione causata da un drone. Le autorità tunisine però hanno smentito.
abr/gtr
(Fonte: globalsumudflotilla)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...