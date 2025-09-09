Ultime News

9 Set 2025 É cremonese il regista del
docufilm su Franco Califano
9 Set 2025 "L'Europa ascolti i territori":
amministratori locali a Strasburgo
9 Set 2025 Il Festival delle tradizioni rumene
sbarca alle Colonie Padane
9 Set 2025 Produzione industriale, Cremona
segna +1,6% rispetto a 12 mesi fa
9 Set 2025 Cna: prima riunione del Consiglio
Marco Cavalli confermato direttore
Video Pillole

Tg Economia – 9/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Francia, la crisi politico-finanziaria scuote l’Europa
– La moda italiana e le incognite del dopo-Armani
– L’Italpress cresce in Cina e amplia la collaborazione con CCTV+
– Più costi sociali dai dazi Usa, lo Stato aiuti le imprese dell’export

abr/gtr

