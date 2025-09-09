Video Pillole
Tg News – 9/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Israele attacca i vertici di Hamas riuniti a Doha
– Flotilla, colpita barca di Greta Thunberg
– Zelensky denuncia raid russo con 24 civili uccisi nel Donetsk
– Nepal nel caos, migliaia di giovani in piazza contro governo
– Caso Almasri, indagata capo gabinetto Ministero Giustizia
– Tir contro camper in fiamme, muore bimba su E45 a Perugia
– Addio allo scrittore Stefano Benni
– L’Italpress cresce in Cina e amplia la collaborazione con CCTV+
– Previsioni 3B Meteo 10 Settembre
gsl
– Israele attacca i vertici di Hamas riuniti a Doha
– Flotilla, colpita barca di Greta Thunberg
– Zelensky denuncia raid russo con 24 civili uccisi nel Donetsk
– Nepal nel caos, migliaia di giovani in piazza contro governo
– Caso Almasri, indagata capo gabinetto Ministero Giustizia
– Tir contro camper in fiamme, muore bimba su E45 a Perugia
– Addio allo scrittore Stefano Benni
– L’Italpress cresce in Cina e amplia la collaborazione con CCTV+
– Previsioni 3B Meteo 10 Settembre
gsl
© Riproduzione riservata