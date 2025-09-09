Video Pillole
Tg Sport – 9/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Italia per cuori forti, vittoria 5-4 contro Israele
– Sinner “Lavorerò per tornare in cima al mondo”
– Ferrari senza scosse, Leclerc sfiduciato per il futuro
– Luca Banchi il successore di Pozzecco, obiettivo Los Angeles 2028
– Italia campione del mondo, generazione fenomenale per volley femminile

