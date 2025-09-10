Ultime News

10 Set 2025 Due incidenti nel giro di un'ora
in A21: caselli chiusi e code
10 Set 2025 Cambio della guardia allo Spi
Cgil: Crotti succede a Palmieri
10 Set 2025 Campetto Telli, FI: "Continueremo
a dare voce ai cittadini"
10 Set 2025 Jamie Vardy si presenta: "Non vedo
l'ora di smentire gli scettici"
10 Set 2025 Vardy mania: dall'India
all'Inghilterra nel segno della 10
Cronaca

Cambio della guardia allo Spi
Cgil: Crotti succede a Palmieri

Palmiro Crotti, terzo da sinstra, e lo staff dello Spi-Cgil
Fill-1

L’Assemblea Generale dello SPI CGIL Cremona ha eletto oggi Palmiro Crotti Segretario Generale del Sindacato Pensionati, che succede così a Mimmo Palmieri, alla guida dello SPI CGIL Cremona dal 2018.

Classe 1957, perito industriale, Crotti si iscrive alla CGIL nel 1980 come lavoratore del Consorzio Agrario di Cremona, dove ha operato a lungo come tecnico turnista nel mangimificio. Per oltre vent’anni è stato delegato sindacale e componente del Comitato Direttivo di Federbraccianti e, successivamente, della FLAI. Ha ricoperto inoltre per sei anni il ruolo di rappresentante dei lavoratori nel consiglio di amministrazione aziendale.

Dal 1997 è chiamato a tempo pieno nella CGIL, dove ha assunto diversi incarichi: Segretario Generale della FILCEA (1997-2003), della FILCAMS (2003-2011), e successivamente nello SPI, in cui da tredici anni è parte della segreteria con responsabilità organizzative e deleghe in ambito sociosanitario, relazioni intergenerazionali e legalità.

“Con la sua elezione alla guida dello SPI CGIL Cremona – si lege in una nota del sindacato –  l’organizzazione conferma il proprio impegno a rappresentare e tutelare le pensionate e i pensionati del territorio, proseguendo nel solco tracciato dal lavoro della segreteria uscente.

A Mimmo vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per il grande lavoro svolto in questi anni con grande determinazione e risultati raggiunti.

A Palmiro vanno le più sentite congratulazioni e i nostri migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che saprà affrontare al meglio le molte sfide che la categoria pensionati, nel suo ruolo fondamentale per il territorio, si troverà di fronte”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...