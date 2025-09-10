L’Assemblea Generale dello SPI CGIL Cremona ha eletto oggi Palmiro Crotti Segretario Generale del Sindacato Pensionati, che succede così a Mimmo Palmieri, alla guida dello SPI CGIL Cremona dal 2018.

Classe 1957, perito industriale, Crotti si iscrive alla CGIL nel 1980 come lavoratore del Consorzio Agrario di Cremona, dove ha operato a lungo come tecnico turnista nel mangimificio. Per oltre vent’anni è stato delegato sindacale e componente del Comitato Direttivo di Federbraccianti e, successivamente, della FLAI. Ha ricoperto inoltre per sei anni il ruolo di rappresentante dei lavoratori nel consiglio di amministrazione aziendale.

Dal 1997 è chiamato a tempo pieno nella CGIL, dove ha assunto diversi incarichi: Segretario Generale della FILCEA (1997-2003), della FILCAMS (2003-2011), e successivamente nello SPI, in cui da tredici anni è parte della segreteria con responsabilità organizzative e deleghe in ambito sociosanitario, relazioni intergenerazionali e legalità.

“Con la sua elezione alla guida dello SPI CGIL Cremona – si lege in una nota del sindacato – l’organizzazione conferma il proprio impegno a rappresentare e tutelare le pensionate e i pensionati del territorio, proseguendo nel solco tracciato dal lavoro della segreteria uscente.

A Mimmo vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per il grande lavoro svolto in questi anni con grande determinazione e risultati raggiunti.

A Palmiro vanno le più sentite congratulazioni e i nostri migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che saprà affrontare al meglio le molte sfide che la categoria pensionati, nel suo ruolo fondamentale per il territorio, si troverà di fronte”.

