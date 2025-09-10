Continua il dibattito tra amministrazione comunale e Forza Italia sullo stato del campetto da basket di parco Sartori. Dopo la risposta dell’assessore Luca Zanacchi al consigliere comunale Andrea Carassai, ora arriva il sostegno a quest’ultimo da parte del segretario cittadino di FI Luca Ghidini.

“Stigmatizziamo – afferma Ggidini in una nota – il livore dell’Assessore Zanacchi utilizzati in risposta al nostro intervento sulle condizioni del campo da basket presso il Parco Sartori. Del resto, è un dato che non ci stupisce.

“Nel merito, però, rileviamo con rammarico che l’Assessore ha evitato di affrontare la questione sollevata, preferendo deviare il discorso su altri temi. Rimane dunque un fatto oggettivo e incontrovertibile: prima dell’intervento di riqualificazione, il campo da basket era liberamente accessibile e pienamente fruibile a tutti, indipendentemente dal livello di pratica sportiva; oggi non lo è più, a seguito di un progetto che, evidentemente, non ha tenuto conto delle reali esigenze di chi quel campo lo vive quotidianamente.

“Prendiamo atto della chiusura da parte dell’Assessore Zanacchi rispetto a un confronto politico sul tema. Continueremo, come sempre, a raccogliere le istanze della cittadinanza, che chiede ascolto, risposte concrete e soluzioni efficaci — e che troppo spesso si scontra con un’amministrazione distante o silente.

“È proprio dalle segnalazioni pervenute singolarmente al nostro gruppo, da cui nasce il nostro intervento. Si tranquillizzi quindi l’Assessore Zanacchi: il Consigliere Comunale Andrea Carassai continuerà la sua attività di consigliere al servizio dei cittadini cremonesi dentro e fuori l’istituzione”.

