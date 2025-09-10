Ultime News

Nazionali

Chi era Charlie Kirk, l’attivista di destra ucciso alla Utah University

(Adnkronos) – Charlie Kirk, ferito a morte oggi durante un comizio alla Utah University, era uno dei più influenti conservatori negli Stati Uniti. Definirlo un agitatore sarebbe un eufemismo, scrive la Bbc: era un convinto sostenitore di Trump che si è costruito un vasto pubblico attraverso la sua organizzazione Turning Point, presente in centinaia di campus universitari in tutto il Paese. Kirk e il suo gruppo di giovani conservatori attivissimi sui social media e i podcast, e la sua capacità di attrarre folle gli ha permesso di svolgere un ruolo chiave nel movimento Maga di Donald Trump. 

Durante le elezioni presidenziali dell’anno scorso, Turning Point ha investito denaro e persone negli Stati indecisi. Ha parlato alle convention repubblicane e l’anno scorso Donald Trump ha ricambiato il favore tenendo un grande discorso alla conferenza Turning Point in Arizona. 

La religione cristiana evangelica di Kirk e la sua famiglia (era sposato con un’ex Miss Arizona, dalla quale ha avuto due figli) erano al centro della sua politica. Il fondatore di Turning Point era considerato sia come il futuro dell’attivismo conservatore sia come una figura fortemente polarizzante. 

