Ultime News

10 Set 2025 LIVE - La presentazione di Jamie
Vardy al Museo del Violino
10 Set 2025 Vardy mania: dall'India
all'Inghilterra nel segno della 10
10 Set 2025 Tre chili di cannabis pronti per
lo spaccio: due arresti in città
10 Set 2025 Polizia, grido d'allarme del SAP
"A Cremona situazione al collasso"
10 Set 2025 Zanacchi sul campetto Telli:
"Nessuno spreco di soldi pubblici"
Nazionali

‘Il Diavolo veste Prada’ arriva a Milano, si cercano 2000 comparse: i requisiti

(Adnkronos) –
‘Il Diavolo veste Prada’ arriva a Milano. La città della moda si prepara ad accogliere il sequel di uno dei film più iconici di sempre. Secondo quanto rivelato da Milano Finanza, dall’1 al 16 ottobre 2025 le riprese de Il Diavolo Veste Prada 2 si terranno nel capoluogo lombardo.  

La produzione sarebbe alla ricerca di circa 2000 comparse e i casting sono già aperti. La selezione, tuttavia, non è aperta a tutti ma richiede dei requisiti specifici. I candidati devono avere più di 30 anni e devono essere professionisti già attivi nel settore della moda, della comunicazione o dell’organizzazione degli eventi. 

Una scelta coerente con lo stile del film, che punta a ricreare un contesto autentico. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...