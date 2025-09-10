Ultime News

10 Set 2025 Maxi sequestro di droga: manette
per dipendente pubblico e figlio
10 Set 2025 Sicurezza, focus sullo street tutor
Canale: "Oggi tassello importante"
10 Set 2025 Bar California a Sospiro:
nuova gestione dopo 35 anni
10 Set 2025 Open Day dell’Associazione
Latinoamericana di Cremona
10 Set 2025 Due incidenti nel giro di un'ora
in A21: caselli chiusi e code
Nazionali

Kirk ucciso, il mistero dei tweet sospetti: “Alla Utah University succederà qualcosa di grosso”

(Adnkronos) – Nella vicenda dell’uccisione di Charlie Kirk all’Università dello Utah, spuntano anche dei misteriosi messaggi pubblicati su X ieri, alla vigilia della visita al Campus del giovane attivista conservatore. “Charlie Kirk verrà al mio college domani, spero davvero che qualcuno lo faccia letteralmente evaporare”, si leggeva sull’account di @NajraGalvz, poi reso privato e inaccessibile dall’utente. “Diciamo solo che domani succederà qualcosa di grosso”, scriveva ancora in un altro messaggio. 

Prima che l’account fosse reso privato dall’utente, sono stati centinaia i commenti di quanti sono rimasti colpiti e preoccupati dalla misteriosa coincidenza. Tra i tag in risposta a @NajraGalvz, anche quelli alla polizia e all’Fbi. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...