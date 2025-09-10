L’Associazione Latinoamericana di Cremona invita la cittadinanza all’Open Day in programma sabato 13 settembre alle ore 17.30 presso la sede di via Gioconda 3. Un pomeriggio all’insegna della curiosità, della creatività e della voglia di mettersi in gioco, per conoscere da vicino i corsi e le attività proposte per l’anno didattico 2025/26.

Il programma dell’Associazione si articola in diversi ambiti. Nell’area lingue e culture sono previsti corsi di lingua e cultura italiane, spagnolo per adulti e spagnolo per bambini. Lo spazio dedicato a scrittura, storie e immaginari offre invece percorsi di scrittura creativa, laboratori di comicità con “Scrivere per ridere” e un originale approfondimento culturale dal titolo “Frames from Japan”.

Non mancano i corsi legati al benessere e alla creatività, tra cui “Il suono che cura”, “Immèrgiti in te”, “Cucito & Dintorni” e “Arte per crescere”, pensato per i più piccoli. Sul fronte dell’espressione artistica e musicale si spazia dall’alfabetizzazione corale al teatro per bambini, dalla chitarra al djembe e alle percussioni africane.

La giornata si concluderà con un momento speciale: un breve intervento musicale a cura del Coro Voz Latina, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio sonoro ricco di suggestioni.

La partecipazione all’Open Day è libera e rappresenta un’occasione per scoprire non solo l’offerta didattica, ma anche lo spirito di condivisione e multiculturalità che anima da sempre l’Associazione Latinoamericana di Cremona.

