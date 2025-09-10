Ultime News

10 Set 2025 Sicurezza, focus sullo street tutor
Canale: "Oggi tassello importante"
10 Set 2025 Bar California a Sospiro:
nuova gestione dopo 35 anni
10 Set 2025 Open Day dell’Associazione
Latinoamericana di Cremona
10 Set 2025 Due incidenti nel giro di un'ora
in A21: caselli chiusi e code
10 Set 2025 Cambio della guardia allo Spi
Cgil: Crotti succede a Palmieri
Nazionali

Rai: Sabina Sacchi responsabile ad interim Offerta informativa, sostituisce Maggioni

(Adnkronos) – La vice direttrice Sabina Sacchi è la nuova responsabile, ad interim, della Direzione Editoriale per l’Offerta informativa. A quanto apprende l’Adnkronos, è questa la decisione dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi, che ha così individuato chi andrà momentaneamente a ricoprire il ruolo lasciato scoperto da Monica Maggioni in attesa di vagliare il profilo di chi lo ricoprirà poi ufficialmente. Nell’ordine di servizio arrivato oggi in azienda, l’ad ha rivolto a Maggioni “un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in favore dell’Azienda”. Qualche settimana fa, la Maggioni aveva lasciato l’incarico di direttrice dell’Offerta Editoriale, che ricopriva da tre anni, in favore di un accordo di collaborazione con l’azienda pubblica.  

