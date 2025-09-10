Ultime News

10 Set 2025 Castelvetro, il sindaco Granata dai
bimbi della Materna San Giovanni
10 Set 2025 Successo per Torriani Sport Camp
del Liceo Sportivo
10 Set 2025 "Pedalare è bello con l'Avis":
appuntamento per il 14 settembre
10 Set 2025 Piazza di S.Lucia, interrogazione
dell'opposizione: "Degrado e sporcizia"
10 Set 2025 L'ultimo saluto a Agata,
rose bianche e commozione
Nazionali

Stato dell’Unione, von der Leyen: “L’Europa combatte per suo futuro”

(Adnkronos) – “L’Europa combatte per suo futuro”. A dirlo oggi è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel suo discorso a Strasburgo sullo stato dell’Unione, il quinto della sua carriera e probabilmente il più complicato. “L’Europa è in lotta. Una lotta per la nostra libertà e la nostra capacità di determinare il nostro destino. Non illudiamoci: questa è una lotta per il nostro futuro”, ha aggiunto la presidente, per la quale “questo deve essere il momento dell’indipendenza dell’Europa. Un momento che possiamo cogliere se siamo uniti”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...