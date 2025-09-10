Ultime News

10 Set 2025 LIVE - La presentazione di Jamie
Vardy al Museo del Violino
10 Set 2025 Vardy mania: dall'India
all'Inghilterra nel segno della 10
10 Set 2025 Tre chili di cannabis pronti per
lo spaccio: due arresti in città
10 Set 2025 Polizia, grido d'allarme del SAP
"A Cremona situazione al collasso"
10 Set 2025 Zanacchi sul campetto Telli:
"Nessuno spreco di soldi pubblici"
Nazionali

Ue, Pregliasco (YouTrend): Gli italiani vogliono più interventi su economia e competitività”

(Adnkronos) – “Gli italiani dall’Europa si aspettano più interventi economici e sulla competitività che non sulla difesa e sicurezza”.  

Lo ha dichiarato Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend, intervenendo in collegamento da Roma durante l’analisi del discorso sullo Stato dell’Unione 2025 di Ursula von der Leyen, trasmesso da Adnkronos. “Il discorso della Presidente ha posto un forte accento sull’indipendenza e sull’autonomia europea, temi che trovano consonanza con l’opinione pubblica: quasi 7 italiani su 10 condividono l’idea che l’Ue debba avere un ruolo più importante per affrontare le sfide globali”. 

Pregliasco ha sottolineato l’importanza della autonomia strategica europea, anche in relazione agli equilibri con gli Stati Uniti: “Il nostro sondaggio indica che la maggioranza degli italiani oggi preferisce rafforzare l’indipendenza europea piuttosto che puntare a un compromesso con Washington. È un elemento chiave per comprendere le aspettative dei cittadini sugli equilibri transatlantici”. 

Infine, l’analista ha evidenziato le criticità sul piano economico: “Sul fronte dei dazi e dell’accordo con gli Stati Uniti, circa 7 italiani su 10 esprimono giudizio negativo. Questo indica che, pur essendoci punti di consonanza tra le posizioni della Presidente e l’opinione pubblica, le priorità economiche restano centrali per gli italiani, più della difesa e della sicurezza, pur comprese come priorità”. 

