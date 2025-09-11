Ultime News

11 Set 2025 Scuola "Virgilio" tutta nuova
Questa mattina l'inaugurazione
11 Set 2025 Dal 15 settembre più treni
nei festivi sulla Brescia-Cremona
11 Set 2025 La famiglia Patrini, da Pizzighettone
all'Elba: la vita tra mare e pianura
11 Set 2025 Fratelli Tutti e Consorzio Agrario
Avviata la collaborazione
11 Set 2025 Petsfestival 2025, sabato
l'anteprima al CremonaPo
Alcaraz, amore in vista dopo il trionfo agli Us Open? Chi è la nuova fiamma

(Adnkronos) – Non solo trionfi sul campo. Carlos Alcaraz, fresco vincitore degli Us Open dopo la finale contro Jannik Sinner, si sta prendendo la scena anche fuori dal tennis. Il nuovo numero 1 del mondo sarebbe infatti al centro di un flirt con Brooks Nader, modella americana di ‘Sports Illustrated Swimsuit’. A confermare la notizia, la sorella Grace Ann Nader.  

Al ‘Raising Cane’s New York Fashion Week Show’, evento che si è svolto ieri mercoledì 10 settembre, la sorella della modella ha spiegato: “Le voci sono vere. Frequentazione è un termine così poco chiaro. Ma so che è l’uomo del momento”.  

 

Al momento, né il tennista spagnolo e né Brooks hanno confermato o smentito la notizia, ma lei è stata notata tra il pubblico dell’Arthur Ashe Stadium durante la finale degli Us Open, lasciando poco spazio ai dubbi.  

