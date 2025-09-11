Una domenica nel segno del vero made in Italy, garantito dagli agricoltori del territorio, attende i cremonesi. Domenica 14 settembre, per l’intera giornata, il mercato di Campagna Amica isserà i suoi gazebo gialli presso i Giardini di Cremona, in piazza Roma. Sarà un’uscita sicuramente speciale, per le aziende agricole che abitualmente si presentano in piazza Stradivari e che in questa occasione puntano su una nuova piazza: “Vogliamo dedicare questa domenica ai Giardini a tutti i buongustai, che come sempre troveranno in vendita diretta i cibi prodotti e garantiti dagli agricoltori. Tema della giornata, in particolare, sarà “La spesa di settembre”, che saluta l’estate e apre le porte all’inizio dell’autunno” spiegano gli agricoltori di Coldiretti Cremona.

L’ortofrutta di settembre sarà dunque regina del mercato. Se pesche, fichi, meloni e le ultime angurie continuano ad accompagnarci con i loro colori e sentori tipicamente estivi – sottolinea Coldiretti Cremona – sui banchi degli agricoltori inizia ad arrivare l’uva: bianca o nera, grazie alle sue proprietà antiossidanti rappresenta un vero toccasana per le nostre cellule e per la nostra pelle. Ricca di potassio, zuccheri e vitamine, è il nostro “elisir di lunga vita”. Tra i frutti di stagione, arrivano anche le mele, ideali per contrastare lo stress e la stanchezza dovuti al cambio di stagione, grazie all’apporto di vitamina B1 e B2. Adatte a grandi e piccoli, sono molto utilizzate in cucina, sia crude che cotte. Arricchiscono la spesa anche sedano, melanzane, pomodori e zucchine. E poi c’è il radicchio, altra golosa “anteprima” di stagione.

Ma non di sola ortofrutta si alimenterà il “settembre in tavola” proposto dagli agricoltori della Coldiretti. Domenica al mercato presso i Giardini di Piazza Roma ci saranno tutti gli ingredienti per un “settembre contadino” all’insegna della qualità, del gusto e dei sapori. Spazio allora ai formaggi, a miele e confetture, al pane e prodotti da forno, ai salumi tipici. E poi prodotti a base di lumaca, riso, dolci, vino. In alcuni momenti della giornata, a cura degli agricoltori di Campagna Amica, saranno proposte anche delle degustazioni gratuite di prodotti tipici.

Un invito speciale è rivolto ai bambini. Per loro, domenica ai Giardini, ci saranno giochi e sorprese. A partire dai “giochi di una volta”, realizzati in legno dall’agricoltore, con la possibilità di sfidarsi intorno al “calcetto dei nostri nonni”. Nella zona bimbi, che sarà collocata vicino alla “pagoda”, i più piccoli potranno divertirsi diventando “agricoltori per un giorno” e scoprendo nel contempo tutto il buono e il bello che nascono dalla campagna e dalle aziende agricole.

Presso il mercato proseguirà la raccolta firme “Stop cibo falso”, a sostegno della legge di iniziativa popolare proposta da Coldiretti, con l’obiettivo di portare l’Europa a cambiare strada sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola, con l’obbligo dell’etichetta d’origine a livello europeo su tutti gli alimenti in commercio. L’obiettivo è raggiungere un milione di firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori.

